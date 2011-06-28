Нужен симпатичный счетчик обратного отсчета в виде

До запуска осталось

хх дней хх часов хх минут хх секунд

но чтобы был графически, а не просто примитивный, убогий текст

и важно чтобы он сам определял часовой пояс поситителя сайта и писал ему верное для него время (скок осталось)