Небольшая доработка формы регистрации

Нужна Галлерея схожая с интерфейсом и дизайном http://stalkerz.ru/?a=gallery ТЗ: 1)Список Пользователей (Список слева) 1.1)Вывод списков пользователей,у которых есть хотябы 1 фотография 1.2)Список пользователей : Баллы начислаются голосованием 1 голос 0.01 рейтинг 1.3)Список пользователей : Количество Фотографий 1.4)Список пользователей : Количество Альбомов 1.5)Постраничная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Добавить возможность загрузки картинок с пережатием в заданный размер (в нете примеров тьма).
2. В админке выводить миниатюру загруженной картинки возле каждого пользователя. (только добавить вывод уже реализован).
2. В админке добавить редактирование данных пользователя (ссылка в конце строки) (сделать так же, как и в регистрации, лайтбоксом (по сути просто скопировать код из формы регистрации, и внести некоторые коррективы)).
Работа несложная, на час, не более. Жду ваших предложений.
Архив с файлами формы которую нужно доделать, базой данных прилагаю ниже:
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