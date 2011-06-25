Небольшая доработка формы регистрации

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок195 просмотров
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1.Добавить возможность загрузки картинок с пережатием в заданный размер (в нете примеров тьма).

2. В админке выводить миниатюру загруженной картинки возле каждого пользователя. (только добавить вывод уже реализован).

2. В админке добавить редактирование данных пользователя (ссылка в конце строки) (сделать так же, как и в регистрации, лайтбоксом (по сути просто скопировать код из формы регистрации, и внести некоторые коррективы)).

Работа несложная, на час, не более. Жду ваших предложений.

Архив с файлами формы которую нужно доделать, базой данных прилагаю ниже:

12 лет назад
iLEVEL
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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