Небольшая доработка формы регистрации

1.Добавить возможность загрузки картинок с пережатием в заданный размер (в нете примеров тьма).

2. В админке выводить миниатюру загруженной картинки возле каждого пользователя. (только добавить вывод уже реализован).

2. В админке добавить редактирование данных пользователя (ссылка в конце строки) (сделать так же, как и в регистрации, лайтбоксом (по сути просто скопировать код из формы регистрации, и внести некоторые коррективы)).

Работа несложная, на час, не более. Жду ваших предложений.

Архив с файлами формы которую нужно доделать, базой данных прилагаю ниже: