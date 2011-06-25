Срочно уважаемые программисты, Нужно сделать 301 редирект сайт перенесли на новый двигатель .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подправить сайт на фреймворке Symphony
ТЗ здесь
Бюджет 5000.
Оплата по факту, либо по этапам.
Пишем в icq:1194314
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