Доработка сайта на DLE (DataLife Engine 9.3)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка169 просмотров
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На сайте на CMS DLE требуется сделать инфоблок: размещение администраторами информации о предстоящих семинарах с возможностью записи на эти семинары. Пишите, пришлю подробную информацию.

12 лет назад
kecl
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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