Помощь по javascript jquery

Добрый день. Есть сайт надо у него сдеать другое меню по образцу к примеру: http://themeforest.net/item/frontline-a-clean-professional-joomla-template/full_screen_preview/235556 или лучше http://codecanyon.net/item/super-menu-pack-10-menus/full_screen_preview/98066 плюс нужно сделать так чтобы при генерации страниц или переходе по страницам сайта выходила "подсказка" что тотипа ...
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