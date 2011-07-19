Реконструкция сайта

Веб-программированиеЗавершен5 заявок203 просмотра
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Есть сайт http://ptica-ru.ru на Джумле 1.5.

1. Надо изменить дизайн шаблона (дизайн ваш), при этом чтобы модули и ссылки меню остались на прежних позициях.

2. В верхнем меню нарисовать нормальные картинки птиц

3. Встроить в сайт форум и блоги (чтобы пользователи могли вести собственные блоги), чтобы пользователь мог регистрироваться однократно для сайта,форума и блога.

4. Перенести информацию с существующего форума на новый

Работу нужно будет начать в начале июля.

Сколько это займет времени и какая цена.

С уважением ко всем,Ольга

12 лет назад
pticafermer
Ольга 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Shumar_Oleg
Олег Шумар 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$60
10 дней
Спасибо Олегу!Все было выполнено соответственно пожеланиям,и даже больше.Работу сделал качественно и в срок.Человек порядочный и ответственный,приятный в общении.Видно,что умеет работать с клиентами.Рекомендую!Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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