Реконструкция сайта

Есть сайт http://ptica-ru.ru на Джумле 1.5.

1. Надо изменить дизайн шаблона (дизайн ваш), при этом чтобы модули и ссылки меню остались на прежних позициях.

2. В верхнем меню нарисовать нормальные картинки птиц

3. Встроить в сайт форум и блоги (чтобы пользователи могли вести собственные блоги), чтобы пользователь мог регистрироваться однократно для сайта,форума и блога.

4. Перенести информацию с существующего форума на новый

Работу нужно будет начать в начале июля.

Сколько это займет времени и какая цена.

С уважением ко всем,Ольга