Реконструкция сайта

Необходимо создать рейтинг топ сайтов на подобии: http://la2.mmotop.ru/ или http://l2top.ru. Обязательно добавление пунктов из админ панели для рейтинга, т.е пункты: сервер, кол-во серверов, сборка, онлайн и т.п. с возможностью добавления \ удаления пунктов. Обязательное использование Ajax технологии, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://ptica-ru.ru на Джумле 1.5.
1. Надо изменить дизайн шаблона (дизайн ваш), при этом чтобы модули и ссылки меню остались на прежних позициях.
2. В верхнем меню нарисовать нормальные картинки птиц
3. Встроить в сайт форум и блоги (чтобы пользователи могли вести собственные блоги), чтобы пользователь мог регистрироваться однократно для сайта,форума и блога.
4. Перенести информацию с существующего форума на новый
Работу нужно будет начать в начале июля.
Сколько это займет времени и какая цена.
С уважением ко всем,Ольга
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