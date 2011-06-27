Установить шаблон на Joomla

Необходимо создать рейтинг топ сайтов на подобии: http://la2.mmotop.ru/ или http://l2top.ru. Обязательно добавление пунктов из админ панели для рейтинга, т.е пункты: сервер, кол-во серверов, сборка, онлайн и т.п. с возможностью добавления \ удаления пунктов. Обязательное использование Ajax технологии, ...
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На хост необходимо выложить русскоязычную джумлу вот с этим шаблоном:
http://www.uniq-themes.ru/index.php/joomla-templates/template-plazza/768-foto-plazza.html
плачу 7$ - 210 рублей - Яндекс деньгами
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