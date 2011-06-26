Разработка социальной сети (дизайн + код)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок209 просмотров
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Задача:

- необходимо разработать креативный (максимально реалистичный и объемный) дизайн для социальной сети. Также необходимо написать код социальной сети. В наличии должна быть продуманная административная часть с возможностью включать\отключать различные модули (форум, блоги, видео и т.д., пример таких модулей, как на движке SE4).

Приоритет:

- при поиске исполнителя предпочтение отдается ПРЕЖДЕ ВСЕГО фрилансерам, у которых уже есть реальный опыт создания дизайна и кода социальных сетей. Портфолио с примерами работ в области социальных сетей обязательно. Просьба оставлять свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться. Все подробности при личном общении. Мы рассчитываем на долговременное сотрудничество.

Оплата договорная.

С уважением,

Алексей

12 лет назад
Archangel_13
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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