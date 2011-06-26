Нужен сайт – БД с удобным интерфейсом

Есть БД.Она написанf в Access. Удобный интерфейс и в ней реализовано почти все что хотелось бы увидеть на сайте. Необходимо "перенести" ее в интернет и добавить несколько функций. Условие: предложение только для кто находится в г.Москва и/или может подъехать к нам в офис для ознакомления с существующей БД, т.к. выслать мы ее не сможем.

В кратце о самой задаче.

1.Есть несколько таблиц: "клиент", "заказ" и т.д. со множеством столбцов и полей.

2.Все эти таблицы представленны в виде удобных форм для заполнения.

3. Вся инфа из таблиц может выводится при помощи запросов по любым из параметров (сортировка, фильтрация) и т.д.

4. все вышеописанное уже существует, нужно это реализовать на сайте.

5. + добавить: разграничение прав доступа на сайт для разных участников прроцессов начиная от руководителя и заканчивая курьерами

6. все остальное позже при переписке

У потенциального исполнителя нашего заказа в портфолио хотелось бы видеть реализованный проект по размещение БД в интернете.