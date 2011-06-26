Натянуть простой дизайн на ModX + блог на WP

Нужно сделать так, чтобы при открытии ссылки с сайта вида http://radio.ru/radio.m3u шла трансляция с ссылки трансляционного сервера вида http://XX.XXX.XX.XX:8000/radio Переадресация должна быть постоянной и скрытой (пользователь не должен видеть второй ссылки ни в браузере ни в ...