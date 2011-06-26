Требуется создать js скрипт

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Вот пришел черед такого модуля, приступим. Пользовательская часть: - На сайте есть кнопка "Добавить свою категорию", надо что бы при клике по ссылке, открывалась страница /addcategory.html, в которой предлогалось заполнить следующие поля: ...