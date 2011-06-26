Требуется создать js скрипт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки217 просмотров
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Нужен Java Скрипт который не будет открывать видный урл для доступа к ajax

как к примеру реализовано тут : http://www.tzjournal.ru/blacklist/

Цену и сроки пишем в заявках

Skype:firstange1

12 лет назад
lolxD
Лев 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад