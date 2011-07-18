Модуль "Добавление категории на модерацию" DLE 9.X

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Вот пришел черед такого модуля, приступим.

Пользовательская часть:

- На сайте есть кнопка "Добавить свою категорию", надо что бы при клике по ссылке, открывалась страница /addcategory.html, в которой предлогалось заполнить следующие поля:

* Имя категории:

* Альтернативное имя (после заполнения переводилось автоматом в транслит либо английский).

* Иконка: (заполнение при желании, указание ссылки на картинку).

* Заголовок категории (метатег Title): (текстовое поле до 200 символов).

* Описание категории: (текстовое поле до 200 символов).

* Ключевые слова: (перечисление через запятую).

* Основная категория: (здесь выбор категории должен происходить последовательно, сначала раздел, после выбора раздела подгружаются категории данного раздела, при выборе категории, если есть подкатегории, подгружаются они, и так до 3го уровня (так как категорий на сайте много)).

* Хотите ли Вы быть модератором Вашей категории (просто выбор Да или Нет).

* Ваш комментарий: (поле заполняется при желании).

* Ввод капчи.

После заполнения, пользователь жмет на кнопку "Добавить категорию", ему показывает уведомление "Ваша категория отправлена на модерацию, о принятом решении в получите уведомление. Вернуться назад.". На этом пользовательская часть закончена.

Админская часть:

- В сторонних модулях (без ковыряния в движке) кнопка "Категории пользователей".

- В ней уже раздел категории, находящиеся на модерации: здесь список категорий, которые прислали пользователи, с выводом информации (как при редактировании новостей), кто зачем и почему. Отличительной особенностью модерирования должно быть, при клике на категорию, на ajax'е подгружается информация, которую необходимо проверить, после проверки (содержимое можно на ходу отредактировать), если все ок, жмем на соответствующую кнопку и категория пропадает из списка, с указанием что категория создана (создателю отправляется уведомление). Если категория не устраивает, жмем удалить, предлагается отправить причину, вводим и отправляем (при этом категория также пропадает из списка без перезагрузки). Также в списке категорий на модерации должна быть кнопка быстрого удаления (просто крестик, при клике на ajax'е категория удаляется и пропадает из списка без перезагрузки).

- Права для тех, кто может модерировать категории, добавлять категории на модерацию, аналогичны тем, кто может публиковать и редактировать новости (если пользователь может добавлять новости с сайта, то и категории на модерацию добавлять тоже может и если пользователь имеет права редактора новостей, то и категории на модерации он проверять тоже может).

- На главной админки, там где общая статистика выводить:

* Новости ожидающие проверки: XX [ Редактирование ожидающих модерации новостей ]

* Категории ожидающие проверки: XX [ Редактирование ожидающих модерации категорий ]

Общие тербования:

- МИНИМАЛЬНЫЕ внесения кода в движок, подключайте api если требуется, но движок оставить в покое (за исключением когда без этого не обойтись).

- Опыт работы с DLE.

- Умение красиво оформить выводимый результат (это касается админки, нужно что бы все цивильно выглядело и был готовый к использованию продукт, без допиливания).