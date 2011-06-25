Интернет-магазин с импортом xls

Нужен простейший Интернет-магазин автозапчастей.

Пользовательская часть:

- Главная (с полями поиска по базе)

- Поиск по Vin

- Поиск по Коду

- Регистрация

- Кабинет

- Корзина

- Каталоги (предоставит склад - фрейм каталога встраивается на главную страницу(разработчик может пропустить этот пункт))

- Контакты

- Новости

- О компании

Администрирование:

- Просмотр заказов

- Принять/отклонить

- Наценка на все товары в базе (%)

- Возможность устанавливать скидки выборочным клиентам

- Импорт xls или csv файлов (лучше экселевские с возможностью выборки для заданного прайса столбцов и т.п.)

- Что-нибудь для отчетности

Дизайн особый не надо, шапки и т.п. можно в виде заглушек – будет позже переделано под фирму своими силами.

Контент тоже самое.

Структура обычная, понятная с горизонтальным меню. Интуитивно понятная система управления.

Детальная структура, аналоги и т.п. через ЛС