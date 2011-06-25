Создание видеоплеера

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка93 просмотра
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Нужно сделать видеоплеер с помощью, которого пользователи могли смотреть фильмы онлайн в CMS dle.

Цену определяйте сами (в пределах разумного)

Сроки – 2-3 недели

12 лет назад
vananchenko
Влад 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад