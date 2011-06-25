Доработать Wordpress

Адрес сайта magento-templates.net

Платформа Wordpress.org

Список задач:

1) Лого, должно нажиматься. Сейчас сделана версия для SEO (дом страничка, там H1 перекрывается лого) для остальных страниц, должна вызываться картинка без H1.

2) Убрать фон с цены и изменить цвет цены на темно-красный.

3) Добавить старую цену + поле экономии в долларах и %. Как на Amazon http://goo.gl/0Bv7b

4) Добавить поле в админку для ввода старой цены (до скидки).

5) Добавить кнопку ”Order Customization” + поле в админки для введения ссылки.

6) Добавить синюю кнопку ”Live Demo” + поле в админки для введения ссылки.

7) Переместить рейтинг под название продукта, в скобки.

8) Добавить кнопку facebook’a ”Like” и Твиттер кнопку рядом с рейтингом.

9) Убрать из плагина рейтинга (i) и чтобы эта иконка не появлялась после обновлений.

10) Убрать из плагина Shareholic надпись (“get shareholic for Browser” которая появляется при наведении мышки) и чтобы эта надпись не появлялась после обновлений.

11) Поправить плагин Shareholic, чтобы при наведении мышки корректно отображалась подсказка (рядом сверху а не с огромным отступом)

12) При наведении мышки на thumbnail картинки должны переключаться автоматически. А при клике по thumbnail должно появляться большое изображение. Так же нужно добавить иконку увеличительного стекла, чтобы она появлялась при наведении на любое изображение продукта.

13) Добавить динамический параметр цены %%price%% (обычная цена, либо цена распродажи, т.е. самая конечная стоиость шаблона) для модуля Yoast WordPress SEO http://www.magento-templates.net/wp-admin/admin.php?page=wpseo_titles

14) Нужна страница в админке, на которой размещена таблица всех шаблонов и цен

15) Автоматически брать цены и поддерживаемые версии с сайта разработчиков. Уже есть пример сбора цен через API. Нужно сделать чтоб цены кроном собирались в таблице со всех сайтов раз в 4 часа, ну и проверялись если без изменений, то ничего не менять.

16) На страницах категорий, нужна функция preview. Т.е. при наведении чтоб большое изображение отображалось, как на http://www.templatemonster.com/

http://www.magento-templates.net/

“Deal of the day” – нужно чтобы прорисовка картинок шла с левого верхнего угла, а не с центра, тоже самое относится и к основным картинкам (снизу). Еще нужно чтобы левой стрелки изначально не было, а она появлялась только после того как нажали на кнопку вправо. А кнопка вправо должна исчезать когда показываются последние элементы. Другими словами – сейчас бегает по кругу, а надо чтобы было то в одну сторону, то в другую.

Более подробного ТЗ не будет, описание вверху и есть список задач.

В заявке укажите над каким проектом вы можете работать и цену. Если оба проекта хотите, то на каждый напишите цену и срок реализации. Оплата после выполнения или через безопасную сделку.