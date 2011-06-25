Поправить простой парсер

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки172 просмотра
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Вобщем есть маленький код парсера, который ранее подключался через айпи и парсил даные между тегами. буквально пару слов.

После переезда он перестал парсить.

Задача простейшая, просто не могу найти проблему, т.е. всю страницу так оно парсит, а между тегами не хочет.

Цена 5 долларов. Выполнение, думаю, не займёт более 3 минут.

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12 лет назад
glebden
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад