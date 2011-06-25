Поправить простой парсер

Добавить 3 блока, новости, хиты продаж и новинки. Как на картинке отображаться должны блоки. Включатся галочкой из админки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вобщем есть маленький код парсера, который ранее подключался через айпи и парсил даные между тегами. буквально пару слов.
После переезда он перестал парсить.
Задача простейшая, просто не могу найти проблему, т.е. всю страницу так оно парсит, а между тегами не хочет.
Цена 5 долларов. Выполнение, думаю, не займёт более 3 минут.
Писать только на аську 571-02-05
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