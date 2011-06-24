Получить файл txt через PHP

Есть два хостинга, где-то часть картинок отображается, часть нет, где-то вообще ничего не отображается. На каком хостинге запустится, на таком и будет сайт. Сроки- быстро. Стоимость можно слегка увеличить по сравнению с рыночной, торговаться не буду. Главное - под ...