Получить файл txt через PHP

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок294 просмотра
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В браузере при переходе на ссылку выдаётся сохранение txt файла, нужно этот файл получать через php скрипт

PHP
12 лет назад
Nikolaipetroff
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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