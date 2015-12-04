Интерактивная карта на flash или java

Веб-программированиеЗавершен10 заявок200 просмотров
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Есть карта поселка, где обозначена сетка участков.

Надо сделать так, чтобы при наведении мышкой участок обводился и красиво подсвечивался и по каждому из участков показывалась стандартная информация:

1. Номер участка

2. Стоимость

3. Продан/Забронирован/Продается/Продажа скоро начнется

Данные должны подгружаться из Excel.

Надо продумать каким образом информация по участкам будет обновляться.

12 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
astra_l
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
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