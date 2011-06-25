Нужен скрипт

Веб-программированиеЗавершен3 заявки214 просмотров
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Добрый день, коллеги. Нужен скрипт на js. Логика такая - есть страница, на ней есть некая кнопка, при нажатии на которую появляется окошко...в это окошке инфа + 2 кнопки: 1) закрытие окна; 2) продолжить покупки. При нажатии на "закрытие окна" логика понятна, а вот при нажатии на "продолжить покупки" должно меняться окошко это на другое (типа следующий шаг) и на новом окошке другая инфа.

Окошки свёрстаны.

Я сам верстальщик, но знания js у меня не важные. поэтому если цена и исполнение будет на "ура", скрипты буду отдавать делать выбранному исполнителю....главное частый онлайн и оперативность работы.

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12 лет назад
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Chok
Дима 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена отлично. Хороший исполнитель
Адекватный заказчик. Четко сформулировал ТЗ, при роботе "казусов" не было. Советую к сотрудничеству!
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