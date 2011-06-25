Для большого проекта требуется разработчик (программист, команда программистов). Очень кратко о проекте: функциональный сайт, много фотографий, геопривязка, поиск, функции для создания и поддержания комьюнити. Работа состоит из двух этапов: 1. Составление ТЗ 2. Реализация ТЗ Будет отлично, если человек возьмет ...
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Добрый день, коллеги. Нужен скрипт на js. Логика такая - есть страница, на ней есть некая кнопка, при нажатии на которую появляется окошко...в это окошке инфа + 2 кнопки: 1) закрытие окна; 2) продолжить покупки. При нажатии на "закрытие окна" логика понятна, а вот при нажатии на "продолжить покупки" должно меняться окошко это на другое (типа следующий шаг) и на новом окошке другая инфа.
Окошки свёрстаны.
Я сам верстальщик, но знания js у меня не важные. поэтому если цена и исполнение будет на "ура", скрипты буду отдавать делать выбранному исполнителю....главное частый онлайн и оперативность работы.
Предлагайте свою сумму. Срок до завтра.
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