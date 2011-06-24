Добавить новости и 2 странички.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В самописную cms добавить новости, новинки и хиты продаж . Подробнее при общении.

12 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта ShopCMS

    $100

    2. Необходимо поставить новые обои для сайта. Файл bg.jpg. Утвержденный вариант поставить на сайт.(Вышлю позже) 3. Необходимо поставить полосу с ярлыками (с важными сообщениями). Дизайн полосы (блока) представлен в файле blocksnew.PNG Ярлыки: 1. Сделать заказ без регистрации 2. Завершить ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать движок рекламной сети

    $1000

    Требуется разработать движок рекламной сети для сайта, сеть для текстовых и графических баннеров Обязательные требования: опыт работы более 4 лет, показать примеры исходных кодов своих предыдущих работ составления документации для проекта оптимизация базы данных справки по icq 144034501

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется модуль для ДЛЕ

    Требуется модуль для ДЛЕ - РУС\УКР\АНГЛ Принцип работы: В админке: при добавлении новости по мимо стандартных краткая и полная новость нужно добавить еще: Новость на украинском языке и Новость на английском языке На сайте: При просмотре полной новости "по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделка левого меню.

    Есть сайт (см. скриншот в приложении). На левой части изображения вариант того, как выглядит сайт сейчас, в правой стороне - как надо сделать. CMS - Joomla. Необходимо переделать левое меню. Оно прописано в стилевом файле. Вместо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Каталог организаций

    Нужно найти модуль "каталог организаций" и поставить его или интегрировать другой готовый движок на vBulletin 3.8.4. Просьба писать только тем, кто действительно сможет реализовать.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер доменов

    $100

    Нужно как то напарсить домены которые сняты с делегирования, потом проверить их на наличие их в поиске яндекса и гугла и те которые там есть надо записать в файл

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка функционала скриптов WebAsyst

    Добрый день, требуется доработать функционал Скритов ВебАсиста (Почта, контакты и т.п. ). НЕ МАГАЗИН Техническое Задание: 1. Работа с модулем «Почта» Задача: 1.1. В модуле Почта изменить настройки и исходный код так, чтобы у каждого пользователя был ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад