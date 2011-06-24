Добавить новости и 2 странички.

2. Необходимо поставить новые обои для сайта. Файл bg.jpg. Утвержденный вариант поставить на сайт.(Вышлю позже) 3. Необходимо поставить полосу с ярлыками (с важными сообщениями). Дизайн полосы (блока) представлен в файле blocksnew.PNG Ярлыки: 1. Сделать заказ без регистрации 2. Завершить ...
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