Требуется модуль для ДЛЕ - РУС\УКР\АНГЛ

Принцип работы:

В админке:

при добавлении новости по мимо стандартных краткая и полная новость нужно добавить еще: Новость на украинском языке и Новость на английском языке

На сайте:

При просмотре полной новости "по умолчанию" на русском языке, если есть варианты этой статьи на других языках то вверху странички появляются флажки этих вариантов (русский, украинский, английский), при нажатии на флажек эта же новость открывается на выбраном языке.

Примечание статьи на всех языках должны индексироваться поисковиками!

ЗЫ: Я не програмист и возможно у вас есть более интересные решения этой задачи главная идея которой добавлять новости на разных языках