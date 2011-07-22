Требуется разработать движок рекламной сети для сайта, сеть для текстовых и графических баннеров Обязательные требования: опыт работы более 4 лет, показать примеры исходных кодов своих предыдущих работ составления документации для проекта оптимизация базы данных справки по icq 144034501
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется модуль для ДЛЕ - РУС\УКР\АНГЛ
Принцип работы:
В админке:
при добавлении новости по мимо стандартных краткая и полная новость нужно добавить еще: Новость на украинском языке и Новость на английском языке
На сайте:
При просмотре полной новости "по умолчанию" на русском языке, если есть варианты этой статьи на других языках то вверху странички появляются флажки этих вариантов (русский, украинский, английский), при нажатии на флажек эта же новость открывается на выбраном языке.
Примечание статьи на всех языках должны индексироваться поисковиками!
ЗЫ: Я не програмист и возможно у вас есть более интересные решения этой задачи главная идея которой добавлять новости на разных языках
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