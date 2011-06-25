Переделка левого меню.

Есть сайт (см. скриншот в приложении). На левой части изображения вариант того, как выглядит сайт сейчас, в правой стороне - как надо сделать.

CMS - Joomla. Необходимо переделать левое меню. Оно прописано в стилевом файле. Вместо того, что сейчас, необходимо разместить простые кнопки меню. Кнопки готов сам сделать. Срок исполнения - сегодня до ночи.