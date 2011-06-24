Сделать простое добавление новостей для Joomla 1.5

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки177 просмотров
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Нужно сделать простое добавление новостей для Joomla 1.5, состоящее из нескольких простых форм.

ТЗ в приложении.

Оплата - по webmoney, или (Приват 24 желательно)

Joomla
12 лет назад
justalex
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
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