Прикрутить модуль меню joostina

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки99 просмотров
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Требудет прикрутить код с такой конструкцией, к меню joostina

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    12 лет назад
    pclux
    Игорь 
    36 летУкраина
    13 лет в сервисе
    Был
    7 лет назад
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