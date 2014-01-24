Натянуть готовый дизайн на сайт

Открываю повторно проект так как на предыдущем исполнитель взял предоплату и скрылся. Есть ваш прототип для работы http://kirovskoe.dn.ua/ это аналог и пример сайта который я хочу. Я хочу АБСОЮТНО весь функционал этого сайта, с точно ...