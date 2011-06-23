Движок для сайта

$150
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок231 просмотр
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Написать движок для сайта jobparking.de с админкой + натянуть дизайн(очень простой, уже готов)

- основной функционал регистарция/вход/ред.профиля/постинг объявлений/каталог объявлений/просмотр объяв/поиск/

- в админ части редактирование пользователей и объявлений

- язык сайта - немецкий.

- при разработке нужно использовать смарти

- чпу (пример http://jobparking.de/join/, http://jobparking.de/page-2.html, http://jobparking.de/article-3442.html)

Страницы для верстки + ТЗ тут http://jobparking.de/docs/JOBPARKING.rar

12 лет назад
Alex698
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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