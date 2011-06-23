Интеграция лотов

Требуется: Верстка макета c натяжкой на самописный движок муз портала ( не чего сложного, примеры структуры будут) По сути нужно верстку натянуть на одну страницу blank.html - чистый шаблон, всё кроме контента (всё остальное - это ...
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Добрый день!
Ищу программиста, который сможет интегрировать и синхронизировать лоты с молоток.ру в интернет магазин.
На сколько мне известно возможно это с помощью WebApi - molotok.ru/country_pages/168/0/education/webapi/
Подробности при личном контакте
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