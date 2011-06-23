Подправить шаблон Smarty

Нужно с помощью JS добавить форму (несколько форм) так, чтобы её можно было обрабатывать без перезагрузки страницы. Добавляем вначале в DOM формы с неизвестными товарами и дефолтными значениями полей. Затем обрабатываем. Добавление и обработка ниже. ------------------------------ Код добавления ...