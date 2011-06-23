Подправить шаблон Smarty

ПРОЕКТ ОТКРЫТ. ПРЕДЫДУЩИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ СПРАВИЛСЯ! Необходимо написать веб-мордочку для почтового сервера (smtp+pop3). Что требуется от исполнителя: 1. Установить и настроить почтовый сервер. 2. Используя общедоступные классы (не нужно писать с нуля!!! - используйте уже готовые наработки, тем более ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте, использующем обработчик Smarty внести изменения в несколько страниц шаблонов.
Если вам интересен данный проект пишите, покажу и расскажу подробнее.
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