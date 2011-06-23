Флеш ролик демонстрации iPhone приложения

Нужно подготовить флеш ролик для демонстрации возможностей будущего iPhone приложения.

Ролик будет состоять из 20 слайдов, представляющих собой скриншоты будущего приложения (они готовы). Эти слайды должны слева, справа, сверху и снизу наезжать друг на друга. На каждом из слайдов нужно будет имитировать несколько действий пользователя. Все слайды нужно разместить на фоне стилизованного отпечатка пальца.

Детали после подписания NDA (соглашения о неразглашении). Соглашение в приложении, заинтересованных прошу подписать, снять скан или фото и отправить мне на почту anatlys at gmail dot com