Флеш ролик демонстрации iPhone приложения

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок180 просмотров
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Нужно подготовить флеш ролик для демонстрации возможностей будущего iPhone приложения.

Ролик будет состоять из 20 слайдов, представляющих собой скриншоты будущего приложения (они готовы). Эти слайды должны слева, справа, сверху и снизу наезжать друг на друга. На каждом из слайдов нужно будет имитировать несколько действий пользователя. Все слайды нужно разместить на фоне стилизованного отпечатка пальца.

Детали после подписания NDA (соглашения о неразглашении). Соглашение в приложении, заинтересованных прошу подписать, снять скан или фото и отправить мне на почту anatlys at gmail dot com

12 лет назад
anatlys
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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