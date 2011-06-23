Сделать сайт на Битриксе

Нужно поставить и настроить Джумлу с Виртуал мартом (для функц.Интер-Магаз.)+доработать несколько поправок по дизайну в соответствии с дизайном который есть. Все материалы есть. Сделайте на своём хостинге и полсе оплаты перенесем уже на мой хостинг ...