Скрипт "виртуальная витрина" для IPB

Здравствуйте, есть сайт основанный на google maps, на карте отображается более 5 тыс. маркеров. Задача простая, нужно выводить маркеры на карте таким образом, что бы браузер при этом не впадал в ступор от большого объема данных. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать "хук" к IPB 3.1.4.
На форуме есть разделы "Покупка и продажа", "Услуги", "Работа" и пр.
В них периодически заказывают "прикрепленный" платный топик.
Как происходит процесс:
- мне пишут на мыло "хочу разместить топик"
- я пишу счет в Яндекс.деньгах
- размещают топик, присылают мне ссылку
- я "поднимаю" ссылку в форуме
- пишу себе в календаре/напоминателе, чтоб через месяц снять ссылку.
Много суеты и лишних действий Ну и красивости форуму такое не добавляет - прикрепленные темы обычно используют не для этого.
Вот и задумал скрипт, чтоб все эти действия продавец делал сам.
Т.е.
- залогинился на форуме
- зашел в раздел, нажал на кнопку "повесить платное объявление"
- добавил название товара
- закачал картиночку
- добавил описание (если захотел)
- поставил цену
- выбрал срок, на какой вешать объявление (неделя, меляц, три месяца)
- нажал на кнопочку "оплатить"
- оплатил через Яндекс, Вебмани, банковскую карточку, робокассу или еще как-нибудь.
- Я зааппрувил -> товар повесился на витрину в виде блока: картинка+название+цена
"Витрина" - это место между шапкой форума и таблицей, где начинаются посты.
Выглядит на строка (строки) таблицы в которой размещаются "квадратики" с товарами.
Ну и чтоб можно было блоки с товарами, добавленными в эту самую "витрину" вставлять в нужные разделы форума.
Из функций админа нужно:
- редактировать объявления (изменять поля, либо удалять объявление совсем)
- публикация объявлений/снятие с публикации
- создание и привязка разделов объявлений к разделам форума
- выбор кол-ва объявлений показывающихся в разделе форума (сколько строк по сколько столбцов)
- редактирование цены на "сроки" объявлений (неделя - столько-то, месяц - столько-то, три месяца - столько-то)
Вот такое приблизительное ТЗ. Кто может взяться? Сроки. Деньги. Примеры работы.
Оплата Яндекс.Деньгами
P.S. В дальнейшем есть куча всевозможных небольших проектов и поддержка написанных скриптов (один уже точно есть - доработка каталога сетевого борудования), т.к. взялся за оживление своего сайта.
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