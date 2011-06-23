Скрипт "виртуальная витрина" для IPB

$35
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка142 просмотра
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Нужно написать "хук" к IPB 3.1.4.

На форуме есть разделы "Покупка и продажа", "Услуги", "Работа" и пр.

В них периодически заказывают "прикрепленный" платный топик.

Как происходит процесс:

- мне пишут на мыло "хочу разместить топик"

- я пишу счет в Яндекс.деньгах

- размещают топик, присылают мне ссылку

- я "поднимаю" ссылку в форуме

- пишу себе в календаре/напоминателе, чтоб через месяц снять ссылку.

Много суеты и лишних действий Ну и красивости форуму такое не добавляет - прикрепленные темы обычно используют не для этого.

Вот и задумал скрипт, чтоб все эти действия продавец делал сам.

Т.е.

- залогинился на форуме

- зашел в раздел, нажал на кнопку "повесить платное объявление"

- добавил название товара

- закачал картиночку

- добавил описание (если захотел)

- поставил цену

- выбрал срок, на какой вешать объявление (неделя, меляц, три месяца)

- нажал на кнопочку "оплатить"

- оплатил через Яндекс, Вебмани, банковскую карточку, робокассу или еще как-нибудь.

- Я зааппрувил -> товар повесился на витрину в виде блока: картинка+название+цена

"Витрина" - это место между шапкой форума и таблицей, где начинаются посты.

Выглядит на строка (строки) таблицы в которой размещаются "квадратики" с товарами.

Ну и чтоб можно было блоки с товарами, добавленными в эту самую "витрину" вставлять в нужные разделы форума.

Из функций админа нужно:

- редактировать объявления (изменять поля, либо удалять объявление совсем)

- публикация объявлений/снятие с публикации

- создание и привязка разделов объявлений к разделам форума

- выбор кол-ва объявлений показывающихся в разделе форума (сколько строк по сколько столбцов)

- редактирование цены на "сроки" объявлений (неделя - столько-то, месяц - столько-то, три месяца - столько-то)

Вот такое приблизительное ТЗ. Кто может взяться? Сроки. Деньги. Примеры работы.

Оплата Яндекс.Деньгами

P.S. В дальнейшем есть куча всевозможных небольших проектов и поддержка написанных скриптов (один уже точно есть - доработка каталога сетевого борудования), т.к. взялся за оживление своего сайта.

12 лет назад
Tavik
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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