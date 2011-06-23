Подобрать и доработать шаблон для NetCat

Веб-программированиеЗакрытнет заявок134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Нужно подобрать шаблон для NetCat максимально похожий на trendhunter.com (по расположению элементов, а не по цветовой гамме).

2. Реализовать 2 переключающихся блока: http://clip2net.com/clip/m10786/1306149872-clip-373kb.jpg

12 лет назад
Koreps
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад