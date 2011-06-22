Hужен cайт, есть шаблон, нужно доработать.

Доброго времени суток.

1. У меня есть хороший шаблон ( хороший потому как дизай его мне и моим друзьям очень нравица) естественно, его нужно наполнить моей информацией. Этот шаблон написан В НТМL. Текст которым нужно наполнить сайт я дам.

2. В шапке этого шаблона нужно отредакритовать картинку, убрать часть той картинки которая есть там и добавть ту картинку которая устраивает меня.

3. Помимо этого нужно сверстать "МОЙ КАБИНЕТ" етого в шаблоне нет. Тоесть добавить на главной странице ячейки куда человек вводит логин и пароль , нажав на кнопку войти ( которую тоже добавить эту кнопку) пользователь попадает в свой кабинет, попадает в свой кабинет, о нем позже. Также на главной странице ниже ячеек для ввода логина и пароля и ниже кнопки войти, кнопку "зарегистрироваца" (как на мэил.ру, или на кучи других сайтов, это стандартние ячкйки)

4. Зарегистрировавшись, пройдя стандартную процедуру, заполнив ия фамилию, пароль имя пользователя, електронний адресс . чтоб человек поподал в его кабинет , в котором он сможет добавлять ту информацию которая необходима по условиям проэкта. После того как он добавил ее он сможет просматривать ее, добавлять и изменять. Ну вообщем ничего военного стандартный кабинет. Также важно чтобы информация всех пользователей отражалась у админа в кабинете и он мог ставить статусы и редактировать , добавлять что угодно к той инфе которую оставил пользователь.

5, Также Необходимо сверстать калькулятор ( его тоже нет в шаблоне) нажав на кнопку на главной странице чтобы человек попадал на страницу с калькулятором, толи это будет на фоне того шаблона с сушествующей шапкой, толи это будет отдальная отличаюшаяся от основного сайта страница не важно, кстати "МОЙ КАБИНЕТ" тоже не важно и не обязательно чтоб был на фоне самого сайта. На странице калькулятора будут поля для заполняния пример вот по этой ссылке

Сайт нужен уже вчера, если серезно то чем раньше тем лучше.

Можете ли вы это воплотить в жизнь?

Сколько это будет стоить?

Сроки выполнения?