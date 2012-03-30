Доработка магазина на Vamshop - счетчик товаров

Есть работа для тех, кто работал с CMS Vamshop

Необходимо вывести после названия каждой подкатегории (это разделы подменю "categorie_listing") в центральном блоке сайта цифры - общие количества наименований товаров, которые есть на складе в данной подкатегории. Цифра должна стоять в скобках после ссылки на подкатегорию (на цифре ссылки не надо!). Проверку наличия на складе можно делать через БД, где для каждого товара указано его количество, то есть брать в расчет товары с количеством>0 и подсчитывать количество таких наименований в каждой подкатегории.

Похожая функция есть в Vamshop, но она выводит цифры в левом меню и не учитывает наличие на складе.

Править файлы на фтп буду сам, от вас инструкция или измененные файлы. У кого нет Vamshop, могу дать доступ в тестовый магазин на время выполнения работы и подсказать какие файлы смотреть.