Доработка магазина на Vamshop - счетчик товаров

Веб-программированиеЗавершен7 заявок225 просмотров
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Есть работа для тех, кто работал с CMS Vamshop

Необходимо вывести после названия каждой подкатегории (это разделы подменю "categorie_listing") в центральном блоке сайта цифры - общие количества наименований товаров, которые есть на складе в данной подкатегории. Цифра должна стоять в скобках после ссылки на подкатегорию (на цифре ссылки не надо!). Проверку наличия на складе можно делать через БД, где для каждого товара указано его количество, то есть брать в расчет товары с количеством>0 и подсчитывать количество таких наименований в каждой подкатегории.

Похожая функция есть в Vamshop, но она выводит цифры в левом меню и не учитывает наличие на складе.

Править файлы на фтп буду сам, от вас инструкция или измененные файлы. У кого нет Vamshop, могу дать доступ в тестовый магазин на время выполнения работы и подсказать какие файлы смотреть.

12 лет назад
platur
Юрий 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
pautinaweb
Александр 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
45 отзывов(-2)
12 лет назад
$25
1 день
Александр быстро справился с заданием, оперативно откорректировал моменты, выявленные в процессе тестирования. Приятно работать с профессионалами!
Хороший заказчик, ни с оплатой ни чем либо еще проблем нет
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