Доработка сайта "Промкабель-Электрика"

Исправление и доработка скрипта интернет магазина на WebAsyst. Перечень работ – см. ТЗ. После выполнения работы по некоторым пунктам ТЗ будет необходима подробная информация в письменном виде о сделанных изменениях (такие пункты выделены в ТЗ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Хочу Вам предложить следующую работу.
У нас есть сайт - www.promkabel.ua
Есть 2 задачи:
1) Каталог не очень удобный в плане пользования - хотелось бы, чтобы он был похож на вот такой, как на этом сайте - http://www.storenext.ua. Не в плане такой же подачи (картинки и т.д.), а в удобстве пользования. Если у Вас есть предложения свои собственные - с удовольствием выслушаем и их.
2) На сайте в верхнем меню нужно будет добавить еще один раздел - "Наши услуги". В разделе будет 2 части - "Расчет освещенности" и "Сборка щитового оборудования". Дизайн с нас - с Вас только программерская часть.
Сайт на Битрикс.
Жду Ваших предложений!
- Похожие заказы
- $180Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен аналог сайта знакомств http://www.datingpro.com/dating/demo.php с видео и аудиочатом желательно с лицензиейВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно с магазина скопировать все наименование: фото, цена, описание. На выходе файлик .csv в правильном формате для webasyst.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется программист на PHP для доработки сайта на ВРЕМЕННЫЙ СРОЧНЫЙ проект Обязательное знание PHP и MySQL Бюджет 4 000рВеб-программирование14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $135
Привет всем. Необходимо написать страничку с онлайн бронированием билетов для кинотеатра. ТЗ в аттаче. Все детали оговоримВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Были украдены пароли к ftp и теперь на сервере есть много зараженных файлов, в основной массе это файлы с расширением js и вредоносный код добавлен в конец файла. Нужно что бы скрипт искал файлы с ...Завершен12 лет назад
- $250
Консультация по выводу марок авто др. в этом каталоге.Закрыт12 лет назад
- $250
Сайт на джумле, + было дописано много самописных модулей. Сейчас их нужно доработать. Есть связь с программистом который писал модули. В кратце. Сайт парсит прайсы с одного сайта и вставляет их на свой сайт редактируя цены То что ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно написать скрипт для автоматической отправки сообщений в flash чат. Все подробности при переписке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Цель работы Сконструировать корпоративный веб–сайт для компании “Радуга Праздников”. Представить наилучшим образом информацию о компании, предлагаемые компанией услуги по проведению мероприятий и торжеств. Общие положения: • Сайт выполнен в едином графическом стиле. Все разделы должны иметь административный ...Закрыт12 лет назад