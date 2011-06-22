Доработка сайта "Промкабель-Электрика"

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Хочу Вам предложить следующую работу.

У нас есть сайт - www.promkabel.ua

Есть 2 задачи:

1) Каталог не очень удобный в плане пользования - хотелось бы, чтобы он был похож на вот такой, как на этом сайте - http://www.storenext.ua. Не в плане такой же подачи (картинки и т.д.), а в удобстве пользования. Если у Вас есть предложения свои собственные - с удовольствием выслушаем и их.

2) На сайте в верхнем меню нужно будет добавить еще один раздел - "Наши услуги". В разделе будет 2 части - "Расчет освещенности" и "Сборка щитового оборудования". Дизайн с нас - с Вас только программерская часть.

Сайт на Битрикс.

Жду Ваших предложений!