Доработка сайта на PHP

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок256 просмотров
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Требуется программист на PHP для доработки сайта на ВРЕМЕННЫЙ СРОЧНЫЙ проект

Обязательное знание PHP и MySQL

Бюджет 4 000р

PHP
12 лет назад
mcs
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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