Подружить флешку с кирилицей

Веб-программированиеЗавершен6 заявок161 просмотр
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Есть несколько флешек с activeden. Нужно внедрить кирилицу. Чтобы при редактировании xml конфигов нормально отображался русский текст. Если используемые шрифты неподдерживают кирилицу найти похожие альтернативы. Сделать нужно срочно. Предложения только сюда. В личку, скайп и аську не писать.

Обязательно указывайте цену и сроки.

12 лет назад
smxms
Шейко 
35 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
proIT
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и качественно. Советую как ответственного исполнителя.
Работа не сложная. А с учетом того, что Максим постоянно на связи, закрыли ее еще быстрей. 10 балов и абсолютно никаких проблем. Рекомендую!
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