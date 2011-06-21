Нужно сделать простенький скрипт на PHP

Есть таблица с объявлениями:

`id` int(11) NOT NULL auto_increment,

`title` varchar(255) collate cp1251_bin default NULL,

`description` text collate cp1251_bin,

`category_id` int(11) default '0',

`city_id` int(11) default '0',

`adress` varchar(255) collate cp1251_bin default NULL,

`phone` varchar(255) collate cp1251_bin default NULL,

`email` varchar(255) collate cp1251_bin default NULL,

`url` varchar(255) collate cp1251_bin default NULL,

`messenger` varchar(255) collate cp1251_bin default NULL,

`img` varchar(255) collate cp1251_bin default NULL,

`your_name` varchar(255) collate cp1251_bin default NULL,

`delete_pass` varchar(16) collate cp1251_bin default NULL,

`unix_time` int(11) default NULL,

`ip` varchar(19) collate cp1251_bin default NULL,

`info_new` int(1) default '1'

Мне надо написать скрипт, который бы

1) Сканировал таблицу и находить одинаковые объявления, по заголовку, сообщению, url

2) Удалять их и слать, единожды!, сообщение на email отправителя с сообщением, что его объявления были удалены из-за дублирования

Скрипт должен отрабатывать по крону, не через браузер