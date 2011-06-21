Ищем программиста HostCMS для постоянного сотрудн.

Группа фрилансеров ищет программиста работающего с HostCMS для постоянного сотрудничества для работы в команде, при большом объеме работ.

Обязателен хороший уровень и опыт работы и программирования.

Описывать я не буду, что необходимо, я думаю вы и так понимаете :) Нужен гуру, знающий свое дело. Человек который сможет модернизировать движок под нужды клиента, сделать качественную верстку дизайна, владеющий всеми современными технологиями.

Обязательно наличие скайпа.

Человек должен всегда поддерживать контакт с нами.

Пунктуальность.

Выдерживание сроков по проекту.

Пожалуйста все предложения на [email protected]

С уважением. Сергей.