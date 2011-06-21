Кнопка добавления трека в плейлист

Есть сайт-визитка компании, созданный в html и функционирующий уже три года http://www.tamriko.com.ua Задача функционально доработать сайт чтобы его было легко обновлять - убрать флэш-галерею (раздел Галерея) и предложить другую встроенную удобную, современную и легко обновляемую ...
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Надо для музыкального сайта под каждым треком поставить кнопку добавить в плейлист,
после нажатия трек поподает в плейлист плеера расположенного в углу сайта,плейлист для каждого юзера свой.
Сайт на движке DLE.
Подробности по аське: 629896714
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