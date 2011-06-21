Переделка сайта или создание копии

Есть сайт-визитка компании, созданный в html и функционирующий уже три года

http://www.tamriko.com.ua

Задача функционально доработать сайт чтобы его было легко обновлять - убрать флэш-галерею (раздел Галерея) и предложить другую встроенную удобную, современную и легко обновляемую галерею (imagevuex не предлагать) и улучшить функциональность текстовых страниц с целью простого обновления и размещения большего количества новостей и статей. Также необходимо улучшить конструктив сайта для нормального отображения на дисплеях 15-19"

Как вариант рассмотрю создание сайта с нуля под современной CMS но только строго в соответствии с существующим дизайном (скопировать дизайн).