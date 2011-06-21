Переделка сайта или создание копии

Создание b2b системы для совершения онлайн заказов на языке ASP 1. Личный кабинет и управление финансами 2. Каталог, Предзаказ, Заказ 3. Автоматическое создание счетов и отгрузочных документов в разных статусах заказа 4. Подготовка отчетности и бланков заказа 5. Расчет и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт-визитка компании, созданный в html и функционирующий уже три года
Задача функционально доработать сайт чтобы его было легко обновлять - убрать флэш-галерею (раздел Галерея) и предложить другую встроенную удобную, современную и легко обновляемую галерею (imagevuex не предлагать) и улучшить функциональность текстовых страниц с целью простого обновления и размещения большего количества новостей и статей. Также необходимо улучшить конструктив сайта для нормального отображения на дисплеях 15-19"
Как вариант рассмотрю создание сайта с нуля под современной CMS но только строго в соответствии с существующим дизайном (скопировать дизайн).
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать карту мира, при наведении - на область - подсвечивается страна (список стран я дам), для интеграции в сайт на Джумла Пример такой карты http://www.all.biz/ Предложите стоимостьЗавершен12 лет назад
- $10
Нужен скрипт генерации чисел от 1 до того числа что укажу и сохранения этих чисел в текстовикЗавершен12 лет назад
Ищу программиста с опытом разработки туристических сайтов с поиском тура. Нужно привязать сверстанный дизайн к движку на ваш выбор и связать его с поиском туров. Ничего другого по функционалу не требуется, если потребуется будем обсуждать отдельно. От кандидата ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать скрипт как directadvert.ru (тизерная партнерка + popunder) или же рассмотрим готовые решения + добавить функционал по richmedia туда же или отдельно, например как на rmbn.ru! Рассмотрим все ваши предложения.... ICQ: 482-184-616Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
1. парсинг статтей из habrahabr.ru по соответствующим категориям(тегам): хостинг, php, seo, webmoney, домены. 2. автоматический перевод с русского на украинский через http://perevod.i.ua/ или любой другой сайт, где перевод работает на базе Pragma 2а. поскольку там есть ограничение, ...Завершен12 лет назад
Перенос каталога, в котором описания товаров занесены уже в html-коде. Для каждого наименования есть свой тип продукции (может даже быть двух-уровневый), что прописано в БД (несколько таблиц). Каталог на нужный сайте может загружаться CVS-файлом, либо ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Прикрутить флеш галерею на сайтВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна помощь программиста разбирающегося в WebAsyst. Разработка интернет-магазина на данном движке. Дизайн есть. ТЗ и подробности при переписке. Ждем Ваше ценовое предложение и приблизительные сроки!Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Плеер похожий на zaycev.fm Должно быть: 1. Кнопка Плей/Пауза 1. Громкость 2. Выбор качества 3. Что играет 4. Кол-во слушателей Для интернет радио muz-radio.ruВеб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад