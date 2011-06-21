Интернет-магазин на WebAsyst

Плеер похожий на zaycev.fm Должно быть: 1. Кнопка Плей/Пауза 1. Громкость 2. Выбор качества 3. Что играет 4. Кол-во слушателей Для интернет радио muz-radio.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь программиста разбирающегося в WebAsyst.
Разработка интернет-магазина на данном движке.
Дизайн есть.
ТЗ и подробности при переписке.
Ждем Ваше ценовое предложение и приблизительные сроки!
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