Интернет-магазин на WebAsyst

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок175 просмотров
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Нужна помощь программиста разбирающегося в WebAsyst.

Разработка интернет-магазина на данном движке.

Дизайн есть.

ТЗ и подробности при переписке.

Ждем Ваше ценовое предложение и приблизительные сроки!

12 лет назад
master_1c
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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