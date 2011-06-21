Перевести сайт на php

Есть карта яндекс надо сделать по ней след пример. Который находится ниже. Сроки сжатые. Цена ваша....Желательно сделать в течении суток.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт в html формате на бесплатном хостинге (150 стр.). Планирую перевести его на платный хостинг. Нужно конвертировать сайт в php формат и (или) "поставить на движок" для оптимизации управления контентом, обновлением контента и прочее.
Веб-мастер нужен из Беларуси!!!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется сверстать валидно одну страницу сайта. Уровень сложности - высокий. Требуется разобраться со скриптами, в том числе со скриптом панорамного фото. Плюс настройка Google Adwords, для домена в зоне рф и зеркала в зоне ru. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Сабж сам не программер, нужна консультация и исполнение если такое возможно суть вопроса в следующем можно ли в флешбаннере отправлять гет и пост запросы, подгружать внешние яваскрипты и тп? если да то примено нужно следующее: подгрузить jquery с урла и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть верстка средней сложности которую нужно поставить на Drupal Составлено ТЗ как и что должно работать Детали проекта будут оговорены с претендентами Предпочтение отдам кратчайшему строку и адекватной цене Знание украинского языка повысит Вашы шансы на проектВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
100% аналог по функционалу LivingSocial.com - дизайн и верстку предоставимВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Привет, если кто уже делал или знает как, нужен модуль связка для интернет магазина которыи соеденит магазин с группои вконтакте. рабочих примеров показать не могу, есть только картинка есть подобное решение у umi-cms см вложение, там скриншот интернет магазин ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Есть сайт, готовый на 60 %. Надо его дописать в соответствии с ТЗ. Работа будет проходить поэтапно, в соответствии с поставленными заданиями на данный момент времени. Оплата будет проходить также поэтапно. Предоплата за общую работу ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно сделать пару template для категорий товаров в магазине Virtuemart (на движке Joomla) должно быть примерно так: http://www.tatraclub.ru/inform/gallery/samosval/ или так http://www.tatra-servis.ru/tech/tatra/sam/ нормальному программеру работы минут на 15 ;) Подобные мелкие услуги нужны довольно часто. Буду рад общению * mob: +(420) 608-758-301 * ICQ: 454-112 * ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую. Ищу программиста для написания компонента под CMS Joomla. Чтобы не писать много текста, я записал небольшое видео (8 минут) в котором описываю задачу. Вот ссылка: http://vimeo.com/25351596 Если Вам интересно взяться за эту задачу, то напишите мне на почту ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется собрать товары с 5 сайтов-источников. И импортировать в готовый магазин на ShopScript. Все товары в разных категориях. Примеры источников http://pastie.org/2100655 Магазин на своем хостинге, не веб-сервис Shop-Script.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад