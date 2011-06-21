Перевести сайт на php

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки401 просмотр
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Есть сайт в html формате на бесплатном хостинге (150 стр.). Планирую перевести его на платный хостинг. Нужно конвертировать сайт в php формат и (или) "поставить на движок" для оптимизации управления контентом, обновлением контента и прочее.

Веб-мастер нужен из Беларуси!!!

сайт: http://arxiandros.at.tut.by/

PHPСайт на PHP
12 лет назад
Arxiandros
Андрей 
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
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