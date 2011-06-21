Нужна консультация по actionscript

Сабж

сам не программер, нужна консультация и исполнение если такое возможно

суть вопроса в следующем

можно ли в флешбаннере отправлять гет и пост запросы, подгружать внешние яваскрипты и тп?

если да то примено нужно следующее:

подгрузить jquery с урла и еще несколько либ

дернуть конфиг в котором 2 параметра, урл и описание

послать пост запрос на нужный урл

(на яваскрипте у меня это сейчас делается через форму, document.getElementById('form'); и сабмит)

и еще одна аналогичная по сути задача.

тз подробное, без наворотов

если такое возможно - оставляйте контакты и порядок цен, сделаем