Доработка ресурса

Приветствую. Есть софт, с открытым кодом: http://www.sweethome3d.com/ru/index.jsp Необходимо добавить следующий функционал: 1) Возможность создавать подкаталоги с моделями мебели. В данный момент, такого нет. То есть есть допустим у меня мебель которая называется Альфа, и она бывает в трех ...