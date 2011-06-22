Проблема с шаблоном joomla

Проблема с шаблоном интернет-магазина RU-center iShop.

В IE 8 шаблон "едет" - не отображаются фотографии товара и текст уползает в сторону, так же при просмотре страницы товара некорректное отображение страницы.

В Firefox и Opera подобных проблем нет.

С демо-магазином на nic.ru в IE 8 та же проблема - http://demo-shop.nic.ru/