Проблема с шаблоном joomla

Необходим специалист хорошо знающий Modx+Shopkeeper Необходимо добавить функции к магазину на ModX+Shopkeeper: Добавить онлайн-оплаты Приват24, liqpay, interkassa, webmoney Рассылку e-mail для подписавшихся зарегистрированных пользователей доработать фильтрацию товаров в каталоге Информативный расчет скидки (Jquery) на странице товара Озвучивайте Сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проблема с шаблоном интернет-магазина RU-center iShop.
В IE 8 шаблон "едет" - не отображаются фотографии товара и текст уползает в сторону, так же при просмотре страницы товара некорректное отображение страницы.
В Firefox и Opera подобных проблем нет.
С демо-магазином на nic.ru в IE 8 та же проблема - http://demo-shop.nic.ru/
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