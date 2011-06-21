Городской портал на DLE

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка194 просмотра
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В общем нужно сделать сайт на движке DLE (городской портал) Сайт для людей. Необходимый функционал который нужен.

http://kirovskoe.dn.ua/ вот сайт аналог и пример который я хочу. Я хочу весь функционал этого сайта, с точно таким же ШАБЛОНОМ, только переделанный под меня разумеется.

Вышеуказанный сайт полностью сделан на CMS DLE на 85% все сделано встроенными функциями этого движка, остальное дописано вручную. Жду ваших предложений и цен.

Время на работу месяц.

12 лет назад
Avainta
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
foxiox
Оксана 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$150
5 дней
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