Городской портал на DLE

В общем нужно сделать сайт на движке DLE (городской портал) Сайт для людей. Необходимый функционал который нужен.

http://kirovskoe.dn.ua/ вот сайт аналог и пример который я хочу. Я хочу весь функционал этого сайта, с точно таким же ШАБЛОНОМ, только переделанный под меня разумеется.

Вышеуказанный сайт полностью сделан на CMS DLE на 85% все сделано встроенными функциями этого движка, остальное дописано вручную. Жду ваших предложений и цен.

Время на работу месяц.