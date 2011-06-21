Городской портал на DLE

1. Наполнить БД контентом эл. книг (около 50к новостей) - Все ссылки спрятать под хайдом - Настроить крон на парсинг сайта раз в сутки. 2. Наполнить БД базой драйверов для скачивания (около 5-6к новостей) - Все ссылки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем нужно сделать сайт на движке DLE (городской портал) Сайт для людей. Необходимый функционал который нужен.
http://kirovskoe.dn.ua/ вот сайт аналог и пример который я хочу. Я хочу весь функционал этого сайта, с точно таким же ШАБЛОНОМ, только переделанный под меня разумеется.
Вышеуказанный сайт полностью сделан на CMS DLE на 85% все сделано встроенными функциями этого движка, остальное дописано вручную. Жду ваших предложений и цен.
Время на работу месяц.
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