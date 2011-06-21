Разовая работа для php программиста

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно написать модуль под Datalife Engine 9.X. Суть модуля: В полной новости, все внешние ссылки должны быть заменены на: сайт.ру/link/wefweufwefwefwe (что то типа leech). За основу можно взять модуль "монетизатор 0.2.3", естественно без подлянок, которые в нем ...