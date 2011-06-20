Работа с "price list" на Yii

Краткое ТЗ.

Назначение: работа с базой данных «price list»

Требуется Web интерфейс пользователя к таблицам в базе данных. Пользователь должен авторизоваться, и в зависимости от прав, разрешенных администратором

создавать/редактировать/удалять объекты из базы + функционал описанный ниже.

Предполагаемая платформа – Yii

Общие Принципы работы (необходимый функционал):

1. Зарегистрированный пользователь размещает на сайте документ price list (excel)

Способы размещения:

- пользователь «закачивает» price list сам

- пользователь указывает ссылку на документ price list (excel)

2. Перенос документа price list (excel) в базу данных (mysql):

- Перенос информации из excel в базу данных (mysql) по маске. Для документа каждого пользователя создается «маска»: какие блоки информации (столбцы) переносятся в соответствующие разделы базы, а какие нет.

3. Обновление информации:

Для размещенного документа пользователь определяет дату (график: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально) обновления.

- Пользователь закачал документ сам. При приближении даты обновления документа, он получает сообщение на mail – «обновите документ»

- Пользователь указал ссылку на документ (excel), документ обновляется по ссылке . Если документ (дата создания файла) не обновлен, то пользователю отправляется соответствующее сообщение.

4. Сайт отслеживает изменение цены.

Если в «price list» компании старые и новые цены по одноименным пунктам отличаются, то информация об изменении вносится в базу (записывается процент изменения цены)

Работа с информацией на сайте:

1. Поиск:

- При написании слова в поле «поиск», появляется выпадающая подсказка с вариантами слов ( аналог поиск от google)

- первичный результат поиска: отображает все словосочетания со «словом из поиска»

- пользователь выбирает нужные сочетания слов и просматривает нужные позиции как price + процент изменения цены

2. Отслеживание изменений «цены»:

Пользователь может отслеживать изменение цен в интересующих его позициях в «price list» представленных на сайте. Он выбирает интересные ему позиции (получаем список «следить»), если в этом списке при обновлении информации (закачки обновленных «price list») произойдут изменения (увеличение, уменьшение цены (выбор пользователя)). То эта информация, об этих изменениях отправляется пользователю на mail и отображается в его личном кабинете

3. «ON LINE HELP» контакт.

возможность обращения пользователя к автору price list (если он в сети) с сайта, без установки дополнительного программного обеспечения.