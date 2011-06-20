Работа с "price list" на Yii

Дано: сайт csat.ru Нужно: сделать перенос этого сайта на Amiro CMS. Т.е. взять имеющийся сайт и перенести дизайн, контент, формы заявок + сделать ЧПУ. Раздел сайта "личный кабинет" - трогать не придётся, перенос касается только контентной ...
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Краткое ТЗ.
Назначение: работа с базой данных «price list»
Требуется Web интерфейс пользователя к таблицам в базе данных. Пользователь должен авторизоваться, и в зависимости от прав, разрешенных администратором
создавать/редактировать/удалять объекты из базы + функционал описанный ниже.
Предполагаемая платформа – Yii
Общие Принципы работы (необходимый функционал):
1. Зарегистрированный пользователь размещает на сайте документ price list (excel)
Способы размещения:
- пользователь «закачивает» price list сам
- пользователь указывает ссылку на документ price list (excel)
2. Перенос документа price list (excel) в базу данных (mysql):
- Перенос информации из excel в базу данных (mysql) по маске. Для документа каждого пользователя создается «маска»: какие блоки информации (столбцы) переносятся в соответствующие разделы базы, а какие нет.
3. Обновление информации:
Для размещенного документа пользователь определяет дату (график: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально) обновления.
- Пользователь закачал документ сам. При приближении даты обновления документа, он получает сообщение на mail – «обновите документ»
- Пользователь указал ссылку на документ (excel), документ обновляется по ссылке . Если документ (дата создания файла) не обновлен, то пользователю отправляется соответствующее сообщение.
4. Сайт отслеживает изменение цены.
Если в «price list» компании старые и новые цены по одноименным пунктам отличаются, то информация об изменении вносится в базу (записывается процент изменения цены)
Работа с информацией на сайте:
1. Поиск:
- При написании слова в поле «поиск», появляется выпадающая подсказка с вариантами слов ( аналог поиск от google)
- первичный результат поиска: отображает все словосочетания со «словом из поиска»
- пользователь выбирает нужные сочетания слов и просматривает нужные позиции как price + процент изменения цены
2. Отслеживание изменений «цены»:
Пользователь может отслеживать изменение цен в интересующих его позициях в «price list» представленных на сайте. Он выбирает интересные ему позиции (получаем список «следить»), если в этом списке при обновлении информации (закачки обновленных «price list») произойдут изменения (увеличение, уменьшение цены (выбор пользователя)). То эта информация, об этих изменениях отправляется пользователю на mail и отображается в его личном кабинете
3. «ON LINE HELP» контакт.
возможность обращения пользователя к автору price list (если он в сети) с сайта, без установки дополнительного программного обеспечения.
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