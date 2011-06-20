Работа с "price list" на Yii

$500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Краткое ТЗ.

Назначение: работа с базой данных «price list»

Требуется Web интерфейс пользователя к таблицам в базе данных. Пользователь должен авторизоваться, и в зависимости от прав, разрешенных администратором

создавать/редактировать/удалять объекты из базы + функционал описанный ниже.

Предполагаемая платформа – Yii

Общие Принципы работы (необходимый функционал):

1. Зарегистрированный пользователь размещает на сайте документ price list (excel)

Способы размещения:

- пользователь «закачивает» price list сам

- пользователь указывает ссылку на документ price list (excel)

2. Перенос документа price list (excel) в базу данных (mysql):

- Перенос информации из excel в базу данных (mysql) по маске. Для документа каждого пользователя создается «маска»: какие блоки информации (столбцы) переносятся в соответствующие разделы базы, а какие нет.

3. Обновление информации:

Для размещенного документа пользователь определяет дату (график: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально) обновления.

- Пользователь закачал документ сам. При приближении даты обновления документа, он получает сообщение на mail – «обновите документ»

- Пользователь указал ссылку на документ (excel), документ обновляется по ссылке . Если документ (дата создания файла) не обновлен, то пользователю отправляется соответствующее сообщение.

4. Сайт отслеживает изменение цены.

Если в «price list» компании старые и новые цены по одноименным пунктам отличаются, то информация об изменении вносится в базу (записывается процент изменения цены)

Работа с информацией на сайте:

1. Поиск:

- При написании слова в поле «поиск», появляется выпадающая подсказка с вариантами слов ( аналог поиск от google)

- первичный результат поиска: отображает все словосочетания со «словом из поиска»

- пользователь выбирает нужные сочетания слов и просматривает нужные позиции как price + процент изменения цены

2. Отслеживание изменений «цены»:

Пользователь может отслеживать изменение цен в интересующих его позициях в «price list» представленных на сайте. Он выбирает интересные ему позиции (получаем список «следить»), если в этом списке при обновлении информации (закачки обновленных «price list») произойдут изменения (увеличение, уменьшение цены (выбор пользователя)). То эта информация, об этих изменениях отправляется пользователю на mail и отображается в его личном кабинете

3. «ON LINE HELP» контакт.

возможность обращения пользователя к автору price list (если он в сети) с сайта, без установки дополнительного программного обеспечения.

12 лет назад
ivapro
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Перенос сайта на Amiro CMS.

    $500

    Дано: сайт csat.ru Нужно: сделать перенос этого сайта на Amiro CMS. Т.е. взять имеющийся сайт и перенести дизайн, контент, формы заявок + сделать ЧПУ. Раздел сайта "личный кабинет" - трогать не придётся, перенос касается только контентной ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интеграция платежных систем в портал PCTEL

    1. Необходимо интегрировать в портал PCTEL сервисы приема онлайн платежей следующих платежных систем: 1. Ассисит – тех. описание: assist.ru/files/manual_ne... 2. МэйлДеньги – тех. описание www.moneymail.ru/ap_info.... ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт

    Добрый На данный момент готов дизайн сайта и надо доделать. Дизайн я прикрепил если есть вопросы: спрашивайте тут.

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Редирект внешних ссылок на промежуточную страницу.

    $50

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно написать модуль под Datalife Engine 9.X. Суть модуля: В полной новости, все внешние ссылки должны быть заменены на: сайт.ру/link/wefweufwefwefwe (что то типа leech). За основу можно взять модуль "монетизатор 0.2.3", естественно без подлянок, которые в нем ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать javascript

    $10

    Установил на сайт кликандер, реализованный через JavaScript. По описанию партнерки, при клике на странице моего сайта, должна открыться реклама в неактивном окне браузера, однако это выполняется только для Internet Explorer. В Opera и Firefox ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка формы онлайн заказа Такси

    $400

    Здравствуйте. Требуется специалист для создания аналога формы заказа http://uklon.com.ua/taxi Разработать в виде компонента под Joomla Дополнительно написать программу (обработчик событий). Функции программы: - принимать сообщения с сервера по порту; - связываться с базой диспетчеров; - вносить данные в базу (MYSQL); - обмениваться данными ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад