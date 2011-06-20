Разработка формы онлайн заказа Такси

Посоветуйте каталог платных шаблонов для DLE, я выберу шаблончики, потом с вас переделать шаблончики под мои требования, прицепить на хостинг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется специалист для создания аналога формы заказа http://uklon.com.ua/taxi
Разработать в виде компонента под Joomla
Дополнительно написать программу (обработчик событий).
Функции программы:
- принимать сообщения с сервера по порту;
- связываться с базой диспетчеров;
- вносить данные в базу (MYSQL);
- обмениваться данными с веб-сервом;
- уведомлять диспетчеров о новом заказе;
Сайт и диспетчерская база находятся на разных серверах территориально
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