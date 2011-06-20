Разработка формы онлайн заказа Такси

$400
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок213 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется специалист для создания аналога формы заказа http://uklon.com.ua/taxi

Разработать в виде компонента под Joomla

Дополнительно написать программу (обработчик событий).

Функции программы:

- принимать сообщения с сервера по порту;

- связываться с базой диспетчеров;

- вносить данные в базу (MYSQL);

- обмениваться данными с веб-сервом;

- уведомлять диспетчеров о новом заказе;

Сайт и диспетчерская база находятся на разных серверах территориально

12 лет назад
antonow-web
Семен 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва